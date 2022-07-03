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Москва 24

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Город

11:54

Выступления творческих коллективов пройдут 3 июля на Манежной площади в честь юбилея ТиНАО

город

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Творческие коллективы выступят на Манежной площади 3 июля в рамках празднования 10-летия Троицкого и Новомосковского округов, сообщает Агентство "Москва".

Так, в 15:00 выступит фольклорный ансамбль "Кладец". С 16:00 до 19:00 горожане смогут прийти на концерт солистов и творческих коллективов дворца культуры "Московский".

1 июля исполнилось 10 лет с момента присоединения к столице новых территорий, площадь которых равна 148 тысячам гектарам.

Власти Москвы назвали ТиНАО крупнейшим проектом в Европе. За 10 лет в Троицком и Новомосковском округах построили всю необходимую инфраструктуру – метро, дороги, жилье. Также там активно создаются рабочие места.

При этом к 2032 году власти города планируют построить еще 20 миллионов квадратных метров жилья на территории этих административных округов.

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Сюжет: 10 лет ТиНАО

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