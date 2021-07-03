Шесть помещений в Зеленограде сдадут в аренду на льготных условиях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

На электронные торги выставлено шесть нежилых помещений в Зеленограде. Столица сдаст их в аренду на льготных условиях представителям МСП, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как уточняется, площадь помещений составляет от 12,7 до 95 квадратных метров.

Руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков рассказал, что данные помещения имеют свободное функциональное назначение.

"Там могут разместиться офисы, аптеки, небольшие магазины, салоны красоты и другие коммерческие учреждения согласно действующему законодательству. Всего за первые пять месяцев этого года представители малого и среднего бизнеса взяли в аренду у города на льготных условиях 189 нежилых помещений", – приводятся в материале слова Щербакова.

Отмечается, что самое крупное из представленных помещений расположено в подвале нежилого здания по адресу: Зеленоград, корпус 1137. Самый маленький объект находится на первом этаже жилого дома по адресу: Зеленоград, корпус 919.

Ранее сообщалось, что представители малого и среднего бизнеса столицы смогут приобрести на льготных условиях 50 нежилых помещений сроком до 10 лет. Их площадь составляет от 13 до 439 квадратных метров. Цена годовой аренды начинается от 1 тысячи рублей за квадратный метр для подвала и от 4 750 рублей – для цоколя. Как рассказал Щербаков, все нежилые объекты имеют свободное функциональное назначение.