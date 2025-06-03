Белокрыльник расцвел в "Лосином острове"

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Белокрыльник расцвел на Верхнеяузском водно-болотном комплексе в национальном парке "Лосиный остров". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу парка.

Данное растение предпочитает влажные биотопы, произрастает вдоль заболоченных берегов водоемов. Листья белокрыльника имеют сердцевидную форму и насыщенный зеленый цвет.

Соцветия состоят из "белого покрывала и желтого початка", которые привлекают насекомых-опылителей. Во время цветения растение обладает ядовитыми свойствами для человека и домашних питомцев, предупредили в пресс-службе.

Белокрыльник играет важную роль в поддержании экосистемы водоемов, а для диких животных служит источником питательных веществ. В частности, лоси, ондатры и бобры активно едят листья, стебли и корневища растения. Белокрыльник богат углеводами, минералами и витаминами, необходимыми для поддержания здоровья и энергии животных.

Ранее в "Лосином острове" зацвели краснокнижные ландыши. Их цветение длится до 20 дней. Посетителям напомнили, что растение нельзя срывать, поскольку оно находится под охраной.

В нацпарке обитают свыше 300 видов позвоночных животных и более 1,5 тысячи разновидностей насекомых и других беспозвоночных. На территории ведется круглосуточный мониторинг живой природы, а также регулярно проводятся охранные мероприятия.