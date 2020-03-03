Власти Москвы опровергли слухи об отмене спортивных мероприятий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Официального распоряжения об отмене массовых мероприятий в Москве из-за ситуации с коронавирусом не принималось. Спортивные мероприятия проводятся в столице в соответствии с утвержденным ранее планом. Об этом сообщил журналистам руководитель департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев.



"Департамент спорта информирует, что все запланированные в городе спортивные мероприятия, в том числе международного характера, проводятся в соответствии с единым календарным планом с учетом соблюдения дополнительных мер по профилактике сезонных заболеваний. Официального распоряжения об отмене мероприятий не принималось", – сказал Алексей Кондаранцев.



Ранее в социальных сетях и СМИ появилась информация о планах столичных властей отменить все международные спортивные мероприятия, проводимые в Москве с 28 февраля до особого указания, а также запретить проведение спортивных мероприятий, закрыть стадионы, спортивные площадки.

Ранее глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк также заявил, что информация об отмене в столице мероприятий не соответствует действительности, уточнив, что пока никаких дополнительных ограничений не вводилось.

При этом Немерюк подчеркнул, что городские службы готовы в любой момент реагировать на разные сценарии развития ситуации с новым вирусом. По его словам, задача властей – обеспечить безопасность москвичей и гостей столицы.

В частности, за всеми прибывающими из Китая туристами ведется постоянное наблюдение. Также продолжаются ежедневные обходы мест массового проживания граждан Китая.

Накануне Сергей Собянин объявил о введении дополнительных профилактических мер в связи с обнаружением первого случая заражения коронавирусом в столице. Мэр отметил, что все московские аэропорты работают в усиленном режиме, проверяя всех прибывших из Китая, Ирана, Южной Кореи и Италии. В городских больницах подготовлены дополнительные места для пациентов с подозрением на вирус. Собянин попросил горожан соблюдать введенные ограничения и выполнять профилактические меры.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Уровень риска распространения COVID-19 был поднят до очень высокого.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян избегать поездок за границу. В случае если это невозможно, она рекомендовала максимально сократить сроки пребывания там.

По последним данным, число зараженных уханьской пневмонией в Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2943, излечилось более 47,2 тысячи человек. Всего в мире зарегистрировано более 90,3 тысячи подтвержденных случаев заболевания.

