Останкинская телебашня включит праздничную подсветку в День народного единства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Российский триколор окрасит Останкинскую телебашню в День народного единства, сообщает ТАСС со ссылкой на Российскую телевизионную радиовещательную сеть (РТРС).

"Поздравительная видеооткрытка со словами "4 ноября, День народного единства" появится на медиафасадах Останкинской телебашни в 00:00 по московскому времени 4 ноября", – говорится в сообщении.

При этом к 18:00 по московскому времени все тело Останкинской телебашни окрасится в цвета российского флага.

В РТРС уточнили, что праздничную подсветку также включат в Нижнем Новгороде, Перми, Саранске, Пензе, Ростове-на-Дону, Саратове, Самаре, Калуге, Туле и других городах.

Ранее сообщалось, что специалисты комплекса городского хозяйства Москвы на городских билбордах, остановках и афишных стендах установят 400 праздничных плакатов в честь Дня народного единства.