Более 2 тыс заведений Москвы получили QR-коды для регистрации посетителей

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Более двух тысяч развлекательных учреждений столицы получили QR-коды для регистрации посетителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента информационных технологий.

"На сегодняшний день к системе "чек-ин" присоединились более двух тысяч столичных заведений, в том числе некоторые рестораны и гостиницы, на которые требование об обязательной регистрации не распространяется. Они добровольно внедрили эту систему, поскольку осознают свою ответственность перед посетителями", – сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что "Макдоналдс" намерен ввести в своих московских ресторанах систему регистрации посетителей. В компании отметили, что цель программы "чек-ин" – профилактика распространения коронавирусной инфекции посредством уведомления граждан о потенциальном контакте с зараженным.

Сергей Собянин отмечал, что ежедневно в системе регистрируется около 40 тысяч номеров телефонов. По его словам, эта мера позволяет оперативно оповещать людей о том, что они могли контактировать с носителями COVID-19 и должны принять необходимые меры предосторожности.

С 19 октября для борьбы с COVID-19 ночные заведения (открытые с 00:00 до 06:00) обязали использовать систему "чек-ин": при входе в помещение посетители должны отсканировать QR-код либо отправить СМС на номер 7377.

