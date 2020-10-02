Почти 900 единиц игрового оборудования уничтожили за день в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы
896 единиц игрового оборудования было уничтожено в столице за сегодня, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В уничтоженное оборудование вошли карточные столы и рулетки. Также были ликвидированы 515 игровых автоматов. Всего с начала 2020 года в Москве уничтожили 1827 единиц игрового оборудования (603 игровых автомата и 1224 единиц модифицированного игрового оборудования).
Ликвидация осуществлялась сотрудниками столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции и префектуры ЦАО. Также к уничтожению игрового оборудования были привлечены сотрудники правоохранительных органов.
Данная работа была организована в рамках деятельности межведомственной комиссии столичного правительства по азартным играм и лотереям.
Ликвидация игрового оборудования в Москве происходит на регулярной основе. Так, 9 сентября были утилизированы 227 единиц нелегального оборудования. В них вошли 88 игровых автоматов, 80 системных блоков и 59 мониторов.
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