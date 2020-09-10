Свыше 200 единиц нелегального игрового оборудования утилизировали в столице

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Специалисты утилизировали более 200 единиц игрового оборудования, которое было изъято из незаконных игорных заведений, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"В рамках работы Межведомственной комиссии правительства Москвы по азартным играм и лотереям организовано системное взаимодействие правоохранительных органов и органов исполнительной власти города Москвы по вопросам соблюдения законности в сфере игорного бизнеса и лотерей", – говорится в сообщении.

В материале отмечается, что 9 сентября на основании решения суда было утилизировано 227 единиц нелегального игрового оборудования. Как уточняется, уничтожили 88 игровых автоматов, 80 системных блоков и 59 мониторов, которые использовались для организации и проведения незаконных азартных игр.

В конце января сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД пресекли деятельность подпольного игорного клуба в Химках.

Заведение находилось в квартире многоэтажного дома. Клуб работал подпольно в течение месяца. Проведением азартных игр занимался 42-летний житель Москвы.

