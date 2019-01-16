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17:11

Игровые автоматы выдавали за терминалы оплаты в 68 московских магазинах

происшествия

17:11

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Фото: ТАСС/Замир Усманов

В 68 столичных магазинах пресечена работа терминалов, которые использовались для проведения незаконных азартных игр под видом лотерей, оплаты услуг или внебиржевой торговли. Об этом порталу Москва 24 рассказали в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции.

В 2018 году в столице было проведено 205 проверок в сфере игорного бизнеса, по результатам которых выявлено 160 нарушений, закрыто 14 нелегальных казино и 20 залов игровых автоматов, а также 36 пунктов приема ставок букмекерских контор, в которых под видом ставок на спорт проводились запрещенные азартные игры. По выявленным фактам нарушений возбуждено 76 уголовных дел.

Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы регулярно проводит мониторинг объектов азартных игр и лотерей.

"К проверкам привлечены префектуры административных округов, управы Москвы, а также представители Общественных пунктов охраны порядка. Общественные активисты также осуществляют работу по контролю исполнения предписаний ФНС России в части, касающейся приостановления деятельности пунктов приема ставок букмекерских контор", – уточнили в департаменте.

происшествия

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