Ремонт дорог у Киевского вокзала завершен

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Ремонт дорог у Киевского вокзала закончен, рассказал замначальника производственного комплекса ГБУ "Автомобильные дороги" по ремонту дорог и объектов дорожного хозяйства Москвы Александр Зверев.
Как передает Агентство "Москва", работы по фрезерованию и укладке асфальта прошли на вокзальной площади и девяти улицах. Это Киевская, Студенческая, Большая Дорогомиловская улицы и шесть переулков. Общая площадь ремонта превысила 173 тысячи квадратных метров.
Зверев уточнил, что на Большой Дорогомиловской работы шли с применением технологии бесшовной укладки асфальтобетонной смеси. Благодаря ей покрытие служит значительно дольше, отметил он. Сейчас на объектах заканчивают наносить дорожную разметку, добавил замначальника комплекса.
После благоустройства территории у Киевского вокзала значительная часть проезжей части станет пешеходной. На привокзальной площади сохранится только линия такси. Парковку перенесут на площадь между Киевским сквером и ТЦ "Европейский".
В проезде между Киевским вокзалом и ТЦ "Европейский" остановки будут расположены у ближних выходов из метро. В зоне посадки и высадки устроят навес "сухие ноги", защищающий пассажиров от дождя и снега.
Дальняя часть проезда превратится в пешеходный бульвар со скамейками и павильонами кафе. На Смоленской-Сенной площади, в сквере напротив здания МИД, осенью установят памятник Евгению Примакову. Капитальный ремонт ожидает фасады 82 зданий.
"Мосгорсправка": благоустройство возле Киевского вокзала
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