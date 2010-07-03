Ремонт дорог у Киевского вокзала завершен

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ремонт дорог у Киевского вокзала закончен, рассказал замначальника производственного комплекса ГБУ "Автомобильные дороги" по ремонту дорог и объектов дорожного хозяйства Москвы Александр Зверев.

Как передает Агентство "Москва", работы по фрезерованию и укладке асфальта прошли на вокзальной площади и девяти улицах. Это Киевская, Студенческая, Большая Дорогомиловская улицы и шесть переулков. Общая площадь ремонта превысила 173 тысячи квадратных метров.

Зверев уточнил, что на Большой Дорогомиловской работы шли с применением технологии бесшовной укладки асфальтобетонной смеси. Благодаря ей покрытие служит значительно дольше, отметил он. Сейчас на объектах заканчивают наносить дорожную разметку, добавил замначальника комплекса.

После благоустройства территории у Киевского вокзала значительная часть проезжей части станет пешеходной. На привокзальной площади сохранится только линия такси. Парковку перенесут на площадь между Киевским сквером и ТЦ "Европейский".

В проезде между Киевским вокзалом и ТЦ "Европейский" остановки будут расположены у ближних выходов из метро. В зоне посадки и высадки устроят навес "сухие ноги", защищающий пассажиров от дождя и снега.

Дальняя часть проезда превратится в пешеходный бульвар со скамейками и павильонами кафе. На Смоленской-Сенной площади, в сквере напротив здания МИД, осенью установят памятник Евгению Примакову. Капитальный ремонт ожидает фасады 82 зданий.