Подземный ТЦ и парк-ракушка. Как изменится площадь перед Павелецким вокзалом

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Под Павелецкой площадью в центре столицы построят уникальный торговый центр. Еще на этапе сооружения ТЦ войдет в состав транспортно-пересадочного узла (ТПУ). Сюда можно будет попасть по подземным переходам сразу с двух станций метро. Об этом сообщает пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Предполагается, что ежедневный пассажиропоток ТПУ превысит 350 тысяч человек.

На сегодняшний день на площадке обустраивают временные дороги и проезды, прорабатывают оставшиеся детали проекта. Строительство планируют завершить в августе 2021 года, сообщили в Мосгосстройнадзоре.

Площадь ТЦ составит 73 тысячи квадратных метров. Его главный вход разместят напротив Павелецкого вокзала. По открытой лестнице гости будут попадать на первый уровень, а далее по эскалаторам – в главную часть комплекса, над которой возведут стеклянный потолок.

Второй вход будет находиться ближе к улице Дубининской. Еще один вход – со стороны Садового кольца.

На трех этажах комплекса расположатся торговые пассажи-галереи, а также рестораны и кафе, а на крыше создадут парк. Основной его деталью станет вход в ТЦ, который будет возвышаться над землей стеклянной крышей в форме ракушки.

Прилегающую территорию благоустроят. Запланировано устройство проездов, площадок для движения пешеходов, а также размещение газонов и цветников, деревьев и кустарников.

Будут созданы искусственные холмы, установлены скульптуры, малые архитектурные формы и наружное освещение территории.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, город получит новое общественное пространство, а торговый центр будет связан с переходом через Зацепский Вал.

Как сообщалось ранее, владельцы девелоперской компании "Киевская площадь" намерены открыть фуд-молл на Шлюзовой набережной в столице.

Инвесторы ищут помещение площадью до 12 тысяч квадратных метров недалеко от Павелецкого вокзала.

