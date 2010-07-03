Новый фуд-молл планируют открыть у Павелецкого вокзала

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Владельцы девелоперской компании "Киевская площадь" намерены открыть фуд-молл на Шлюзовой набережной в столице.
Инвесторы ищут помещение площадью до 12 тысяч квадратных метров недалеко от Павелецкого вокзала, сообщает газета "Коммерсант". По данным издания, речь идет об аналогичном проекте фуд-молла "Депо" у Белорусского вокзала.
Директор направления стрит-ритейла Knight Frank Виктория Камлюк рассказала, сейчас в столице работает более 30 аналогичных концепций, а до конца 2019 года планируется открытие как минимум трех фуд-моллов в спальных районах города.
Фуд-молл "Депо" открылся весной на месте Миусского исторического трамвайного депо на Лесной улице. На территории площадью 11 тысяч квадратных метров расположились 75 кафе и ресторанов. Также здесь находятся торговые ряды – 140 лавок со свежими продуктами.
Основной собственник "Депо" – группа "Сигма Инвест", контролируемая "Киевской площадью".
Современный фуд-корт планируют создать также на месте бывшего вагонного депо на "Курской". Здание сейчас никак не используется, поскольку находится в разрушенном состоянии. Предполагается, что зона станет дополнением к культурным пространствам "Винзавод" и Artplay.
В ближайшие два года гастрономические рынки появятся в 14 перестроенных советских кинотеатрах – "Алмаз", "Аврора", "Баку", "Будапешт", "Байконур", "Витязь", "Варшава", "Киргизия", "Керчь", "Мечта", "Первомайский", "Патриот", "Родина", "Орбита". На одной площадке фуд-молла разместят от 15 до 25 ресторанов, в зависимости от размера районного центра и от ожидаемого количества гостей.
По словам Сергея Собянина, гастрономические рынки стали новым брендом столицы.
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