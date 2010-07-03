Собянин: гастрономические рынки стали новым брендом Москвы

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин посетил недавно открывшийся гастрономический квартал "Депо". Осматривая пространство, объединившее рынок, фуд-корт и рестораны, глава города поздравил местных работниц с наступающим Международным женским днем.

Гастрономический квартал открылся в реставрированном здании Миусского трамвайного депо на Лесной улице.

"Создание здесь такого гастрономического квартала, крупнейшего в Европе, знаковое событие в силу того, что много лет работали над тем, чтобы торговые объекты Москвы – московские рынки – превратились в нечто другое, чем это было раньше, когда человек приходил, что-то покупал и уходил. Более того, многие рынки были в плохом, старом состоянии. За последние годы появились Усачевский, Даниловский, Центральный. "Депо" создает новый бренд для Москвы. Рынки Москвы – это новый бренд, потому что они притягивают и москвичей, и гостей", – подчеркнул мэр.

Собянин назвал правильным решением передать инвесторам здание бывшего Миусского трамвайного депо под создание в нем гастрономического квартала.

"Несколько лет тому назад здесь были руины, по сути дела. Это уникальный памятник промышленного искусства середины XIX века. Считаю, что это было правильным решением – отдать это инвесторам. Они провели очень сложную и трудную реставрацию этого памятника. Город со своей стороны благоустроил прилегающие улицы. Теперь это единое общественное пространство, которое людям будет очень интересно", – отметил мэр.

История Миусского трамвайного парка началась в 1873 году, когда компания графа Уварова заключила контракт на строительство сети конно-железных дорог. Через год на Лесной улице открылся парк с конюшней на 114 лошадей, кузницей, ремонтными мастерскими, казармами для служащих и складами. Вскоре первые вагоны конки начали ходить по Петровской линии.

В 1907-м депо стало обслуживать электрические трамваи, а спустя еще 50 лет трамвайный парк решили переоборудовать в троллейбусный.

В 2014 году депо закрыли из-за устаревшей планировки и неспособности обеспечивать отстой и обслуживание подвижного состава в полном объеме. Затем его признали объектом культурного наследия.

Общая площадь строений депо превышает 20 тысяч квадратных метров. Ансамбль, включающий административно-жилой корпус, жилой дом, большой и малый вагонные ангары, мастерскую и кладовую с проходной, отражает идею своей эпохи. "Кирпичный стиль" промышленной застройки конца XIX столетия объединяет традиции русского зодчества с элементами романской и готической архитектуры.

Два года назад по результатам торгов комплекс зданий Миусского депо передали в аренду сроком на 49 лет компании "Инвестиционная группа "Сигма", что бы превратить его в гастрономический квартал. Привлеченные к работе реставраторы изучили архивные фотографии, чертежи и документы. В итоге все корпуса обрели тот внешний вид, который имели на момент постройки.

Специалисты восстановили оконные рамы из чугуна, утраченные кирпичные арки, перемычки, колонны и кирпичные декоративные элементы. Кроме того, они привели в порядок историческую ограду комплекса и заменили более 2,5 тысяч квадратных метров оконных и дверных заполнений.

По окончании работ в депо открылся крупнейший в Европе гастрономический квартал, где работают 75 ресторанов и кафе на 1400 посадочных мест. Летом число мест планируют увеличить втрое за счет веранд. Гости "Депо" могут познакомиться с кухней России, Австралии, Азербайджана, Вьетнама, Греции, Израиля, Китая, Мексики, США, Японии и других стран. В меню заведений встречаются рамен, такояки, хумус, фалафель, гирос и блины.

Помимо этого, еду из ресторанов квартала можно заказать на дом или в офис. В "Депо" также открыты сувенирные лавки, спортивный и музыкальный клубы, детский игровой центр.

Ожидается, что вскоре в "Депо" появится обширная культурно-развлекательная программа с фестивалями, ярмарками, мастер-классами, вечеринками от столичных диджеев и концертами известных и начинающих артистов. Гастрономический квартал "Депо" готов принять одновременно свыше четырех тысяч посетителей.