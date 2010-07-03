Подземный торговый комплекс построят на Павелецкой набережной

16:02
16:02
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Согласован первый этап строительства подземного многофункционального торгового комплекса на Павелецкой площади, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.
Пятиуровневый комплекс с подземной парковкой на 277 мест войдет в состав ТПУ "Павелецкий". Общая площадь составит более 72 тысяч квадратных метров.
Этажи с минус первого по минус четвертый объединят пассажами, галереями и атриумами. На минус первом этаже предусмотрены рестораны и вестибюли торгового комплекса.
Со второго по четвертый уровень расположатся магазины, фуд-корты, супермаркет, кафе и рестораны.
Проектом предусмотрены основной и дополнительный входы, а также отдельный заглубленный вестибюль со стороны Садового кольца.
Прилегающую территорию благоустроят. Проект благоустройства также утвержден Москомархитектурой. Запланировано устройство проездов, площадок для движения пешеходов, а также размещение газонов и цветников, деревьев и кустарников.
Будут созданы искусственные холмы, установлены скульптуры, малые архитектурные формы и наружное освещение территории.
По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, город получит новое общественное пространство, а торговый центр будет связан с переходом через Зацепский Вал.
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