Подземный торговый комплекс построят на Павелецкой набережной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Согласован первый этап строительства подземного многофункционального торгового комплекса на Павелецкой площади, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.

Пятиуровневый комплекс с подземной парковкой на 277 мест войдет в состав ТПУ "Павелецкий". Общая площадь составит более 72 тысяч квадратных метров.

Этажи с минус первого по минус четвертый объединят пассажами, галереями и атриумами. На минус первом этаже предусмотрены рестораны и вестибюли торгового комплекса.

Со второго по четвертый уровень расположатся магазины, фуд-корты, супермаркет, кафе и рестораны.

Проектом предусмотрены основной и дополнительный входы, а также отдельный заглубленный вестибюль со стороны Садового кольца.

Прилегающую территорию благоустроят. Проект благоустройства также утвержден Москомархитектурой. Запланировано устройство проездов, площадок для движения пешеходов, а также размещение газонов и цветников, деревьев и кустарников.

Будут созданы искусственные холмы, установлены скульптуры, малые архитектурные формы и наружное освещение территории.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, город получит новое общественное пространство, а торговый центр будет связан с переходом через Зацепский Вал.