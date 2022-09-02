Центр документального кино в Москве временно закрыт

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центр документального кино (ЦДК) в Москве временно закрыли, сообщается на сайте учреждения.

Там подчеркнули, что кинотеатр не может продолжать работу по независящим от ЦДК причинам.

В мае Сергей Собянин утвердил меры поддержки киноотрасли. Они затронут кинотеатры, а также студии, которые снимают фильмы на территории Москвы. Кинотеатры смогут получить гранты на привлечение зрителей и продвижение отечественных картин в прокате.

До этого Ассоциация владельцев кинотеатров обратилась к Михаилу Мишустину с просьбой о помощи организациям кинопоказа, чтобы минимизировать ущерб от антироссийских санкций для отрасли. Владельцы кинотеатров приводят в пример поддержку, которые они получали в период пандемии коронавируса.

