Пешеходные маршруты для связи с Мещерским парком планируют создать в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице планируют провести благоустройство Мещерского парка для обустройства пешеходной связи. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Есть предложения, а таких несколько десятков, которые быстро не реализовать, они требуют серьезных капитальных работ. Например, обустройство пешеходной связи Мещерского парка – нам подали 86 предложений, которые касаются благоустройства этого места", – рассказал Ликсутов.

Он добавил, что проект по благоустройству Мещерского парка включает в себя в том числе реконструкцию путепровода. По словам Ликсутова, одобрение на реализацию проекта было получено от Сергея Собянина. Мероприятия запланированы на 2021–2022 годы.

Ликсутов также отметил, что предложения поступали и по другим проектам, к которым в том числе относятся работы по созданию наземных пешеходов через шоссе Энтузиастов. Он уточнил, что их будут делать как единый комплексный проект реконструкции всего шоссе. Работы запланированы на 2021–2022 годы.

Ранее сообщалось, что в Москве до конца года отремонтируют 923 дороги общей площадью свыше 18 миллионов квадратных метров. Ремонт уже ведется на 254 дорожных объектах, в том числе на Ленинском проспекте, улицах 800-летия Москвы, Дубнинской, Енисейской и Крылатской улицах, Коровинском шоссе.

Заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что уже выполнены работы по ремонту более 10 миллионов квадратных метров асфальтобетонного покрытия, в том числе на центральных улицах города – Большой Садовой, Садовой-Кудринской, Большой Ордынке, Тверской и проспекте Мира, автомобильной дороге М10.

