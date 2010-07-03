В метро начали оповещать о круглосуточной работе в День города

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В столичной подземке начали оповещать пассажиров о круглосуточной работе метрополитена в День города.
"Работаем для вас всю ночь с 7 на 8 сентября. В День города Московский метрополитен и Московское центральное кольцо работают круглосуточно", – говорится на информационных плакатах с официальной символикой подземки, передает ТАСС.
При этом официального подтверждения о режиме работы подземки в День города пока нет.
День города будет отмечаться 7 и 8 сентября. В эти дни пройдут концерты, ярмарки, театральные постановки, мастер-классы, соревнования и fashion-показы. Для гостей выступит более тысячи популярных исполнителей. Основная часть событий будет посвящена 80-летнему юбилею ВДНХ. В конце праздника над Москвой прогремит традиционный салют.
В спорткомплексе "Лужники" 7 сентября состоится праздник "Спортивная столица – 2019", посвященный Дню города. Начнется он в 11:00 на территории Северного спортивного центра при участии более четырех тысяч сотрудников строительных, медицинских и спортивных организаций столицы и членов их семей. С приветствием к участникам обратятся представители Москомспорта.
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