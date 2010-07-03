Фестиваль технических видов спорта пройдет в Печатниках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В рамках празднования Дня города 7 и 8 сентября в парке в Печатниках пройдет первый фестиваль технических видов спорта.

Посетителям предложат обширную спортивную программу: соревнования по мотокроссу, дрифту, картингу и мотоджимхане. Пройдут детские заезды по мотокроссу, заезды на выносливость, автограф-сессии известных спортсменов и другие мероприятия.

Можно будет принять участие в соревнованиях по воркауту, скейтбордингу и соревнованиях на беговелах. Школа вождения на мотоцикле проведет открытые уроки. В тренинг войдет более 30 упражнений для начинающих мотоспортсменов.

На фестивале будут работать памп-трек, скейт-парк, детская игровая площадка и зоны фудкорта.

День города в Москве отметят 7 и 8 сентября. Темой праздника станет 80-летний юбилей ВДНХ. Стилистическое оформление составит серия оригинальных, созданных на основе разработанных художницами Варварой Степановой и Любовью Поповой в 1923-1924 годах орнаментов для Первой Московской ситценабивной фабрики. Город украсит более 2,8 тысячи конструкций.

Состоится более 100 различных активностей, в которых примет участие свыше 25 тысяч человек. На Тверской запланировано порядка 600 мероприятий.

В Москве будут работать восемь спортивных объектов: 35-метровый бассейн для sup-серфинга, восьмиметровый скалодром, площадка для занятий паркуром, скейт-парк, зиплайн- и хайлайн-трассы, фристайл-слалом на роллердроме и другие.

До 6 сентября можно посетить 30 бесплатных экскурсий. Почти половину из них посвятят юбилею ВДНХ. Другие маршруты пройдут по паркам, старинным дворцам и усадьбам, а также историческим улицам Москвы.

Праздничные фейерверки можно будет увидеть с 33 площадок, большая часть которых находится в парках. Представления начнутся 7 сентября в 21:00 и продлятся не менее пяти минут.

