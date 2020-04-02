Онлайн-экскурсии проекта "Из метро" посмотрело более 40 тысяч человек

09:23
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Более 40 тысяч человек в течение двух недель посмотрело виртуальные экскурсии столичной подземки в онлайн-проекте "Из метро", сообщили Москве 24 в пресс-службе Московского метрополитена.
Участники совершили онлайн-прогулку по ранее неизведанным объектам мосметро.
Все желающие с 18 по 27 марта смогли побывать на экскурсиях в Музее метро, на станциях, в депо, на закрытой станции "Деловой центр", в Едином диспетчерском центре. Некоторые объекты, которые можно было увидеть в трансляции, недоступны для посетителей – тоннели, подстанции, крыши вестибюлей и многое другое.
С 28 марта онлайн-проект "Из метро" полностью перешел на удаленную работу. Теперь сотрудники Центра профориентации метрополитена каждый день проводят трансляции познавательных лекций и прямые эфиры с увлекательными рассказами из дома.
Пользователи в прямом эфире уже посетили лекции об истории мосметро, поучаствовали в онлайн-беседах с машинистом, дежурным по станции и одним из дикторов подземки.
Каждый день проходит по четыре эфира на различную тематику.
Ранее стало известно, что онлайн-лекции, мастер-классы и видеоэкскурсии будут доступны в социальных сетях учреждений ВДНХ на время закрытия комплекса. В частности, 2 апреля в 13:00 можно будет совершить онлайн-прогулку по музею ВДНХ. Желающие смогут узнать много нового из истории открытия и дальнейшей жизни комплекса.
Москвичи смогут посмотреть в онлайн-режиме и на жизнь "Городской фермы". Школа проведет и мастер-классы, на которых расскажут, как своими руками сделать из стекла брошь, подвеску, картину или бусину.
29 марта Сергей Собянин выпустил указ о дополнительных мерах по предотвращению пандемии COVID-19 в Москве. В частности, столичные жители не могут покидать дома, за исключением особых случаев, прописанных в указе. В ближайшее время будет введена система спецпропусков, которые позволят жителям выходить из дома. Также москвичей обязали соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.
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