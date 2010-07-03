Фото: depositphotos/fotorobs

Прибыльность гостиничного сектора Москвы возросла более чем в два раза. Об этом сообщили в пресс-службе департамента экономической политики и развития Москвы.

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что в настоящее время загруженность столичных гостиниц достигает 77%, уточнив, что во время чемпионата мира некоторые гостиничные комплексы были заполнены на 100%.

Ефимов также отметил, что туристический поток поспособствовал развитию не только гостиничных комплексов, но и сделал огромный вклад в индустрии спорта, отдыха и развлечений столицы.

Кроме того, руководитель департамента экономической политики и развития столицы Денис Тихонов подчеркнул, что в 2018 году туристическая отрасль добилась огромных результатов. "Объем туристического потребления составил 864 миллиарда рублей, а туризм и проведение фестивалей принесли в городской бюджет рекордные 118 миллиардов рублей", – подытожил он.

Ранее сообщалось, что за последние девять лет туристический поток в Москву увеличился почти вдвое. В основном в Москву приезжают жители других городов России. В то же время число зарубежных туристов достигло 5,5 миллиона человек. Чаще всего в Москву едут китайцы, немцы, французы, израильтяне и американцы.