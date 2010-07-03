Туризм стал важнейшим драйвером развития Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Туризм стал одним из драйверов развития Москвы. Такое заявление содержится в сообщении на официальном сайте Сергея Собянина.

Мэр Москвы посетил аэропорт Внуково, где недавно открылся новый четырехзвездочный отель "Хилтон". Летом 2018 года этот отель принимал болельщиков чемпионата мира по футболу. Сейчас он является пространством проведения деловых семинаров и конференций. В отеле останавливаются экипажи воздушных судов и туристы, которые хотят остановиться поближе к аэропорту.

"Благодаря этому отелю Москва получила 200 новых рабочих мест и несколько миллионов рублей дополнительных налоговых поступлений ежегодно", – отмечается в сообщении.

Мэр Москвы отметил, что столица постепенно превращается в мировой центр индустрии отдыха и гостеприимства. В частности, за прошлый год туристическая сфера столицы установила несколько рекордов.

Например, 23,5 миллиона туристов оставались в Москве хотя бы на одну ночь, 56 миллионов экскурсантов приезжали в город без ночевки, а 65 миллионов человек побывали на площадках фестивалей "Московские сезоны". Также благодаря комфортным пешеходным пространствам туристы стали гораздо чаще совершать пешие прогулки по Москве, помимо посещения отдельных достопримечательностей.

За последние девять лет туристический поток в Москву увеличился почти вдвое. В основном в Москву приезжают жители других городов России. В то же время число зарубежных туристов достигло 5,5 миллиона человек. Чаще всего в Москву едут китайцы, немцы, французы, израильтяне и американцы. До конца 2019 года в столице планируют открыть почти 20 гостиниц.