Посетители выставки "Город: детали" проголосуют за лучшие объекты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На ВДНХ с 26 по 28 марта будет проходить выставка современных дизайн-решений для мегаполисов "Город: детали". Там будут работать восемь тематических зон. В интерактивной экспозиции представят около 300 современных и перспективных проектов. Посетители смогут протестировать разработки российских и зарубежных дизайнеров. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Руководитель департамента территориальных органов исполнительной власти столицы Дмитрий Преснов отметил, что каждый посетитель сможет проголосовать за понравившийся объект.

"Набравшие больше всего голосов проекты внесут в специальный каталог, которым будут руководствоваться столичные коммунальные службы. Это означает, что самые современные и прогрессивные проекты, созданные дизайнерами из разных стран, в будущем могут появиться и в Москве", – приводятся в сообщении слова Преснова.

Посетители смогут увидеть современные тренажеры и полосу препятствий для собак, а также послушать лекции кинолога в секции Animals friendly.

Куратор секции Алена Долецкая отметила, что создание комфортных условий для домашних питомцев в городской среде – современный тренд во всем мире.

"Недавнее исследование в России показало, что 83 процента владельцев кошек и 76 процентов собаководов воспринимают своих животных как настоящих членов семьи или друзей. В результате мы неизбежно приходим к простому факту: кошки и собаки – тоже горожане", – рассказала Долецкая.

Зона "Парк как коворкинг" будет работать для тех, кто хочет побывать на выставке, но не может оторваться от работы. Там поставят удобные дизайнерские скамейки и столы, зарядные устройства.

Для посетителей с детьми будет работать площадка "Развивайся играя!". Российские дизайнеры представят здесь уникальную панель, с помощью которой ребята познакомятся с законами физики.

В спортивной зоне на современных турниках пройдут занятия по воркауту и импровизированные соревнования по настольному теннису. Эту секцию будет курировать фигуристка Эмма Гаджиева.

"Идеально, если спортплощадка в городской среде станет стимулом развития, встреч и коммуникаций. Спорт объединяет", – отметила Гаджиева.

Уникальные элементы уличного освещения, шоу световых картин и интерактивные светящиеся площадки можно будет увидеть в секции "Больше света".

Зона "Вода в городе" будет посвящена обустройству набережных и прудов, а в секции "Транспорт как продолжение человека" можно будет узнать, почему жители мегаполисов все чаще выбирают велосипед, самокат, сегвей или моноколесо вместо автомобиля.

Ранее сообщалось, что в столице в 2020 году планируют благоустроить 5 315 объектов.

В планах благоустроить улицы, вылетные магистрали, набережные и природно-исторические парки, объекты и парки в жилых районах, городские водоемы, объекты образования, объекты транспортной инфраструктуры и промышленности, дворовые и внутриквартальные территории.

Ремонт проведут на 973 объектах дорожного хозяйства, работы по понижению газонов проведут на 341 объекте. Также в нынешнем году планируют благоустроить две территории вдоль Юрловского проезда и улицы Мусоргского. Там обустроят велопешеходные маршруты, установят пирсы, детские и спортивные площадки, парки, водоемы и знаковые объекты в жилых районах.

На столичных улицах, в парках, во дворах и на природных территориях высадят 750 тысяч деревьев и кустарников.

Кроме того, будут благоустроены территории, прилегающие к 78 транспортным и промышленным объектам, включая 16 станций метро, две станции МЦД, 5 автобусных маршрутов в ТиНАО, 19 предприятий промышленности и науки.

