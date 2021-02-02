Движение восстановили у здания Мосгорсуда

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение наземного транспорта восстановили у здания Мосгорсуда. Об этом информирует пресс-служба департамента транспорта Москвы.

"Движение по улицам 3-я Бухвостова, 1-я Бухвостова, Проектируемый проезд, 917, полностью восстановлено", – сообщает Дептранс в Telegram-канале.

В публикации также отмечается, что трамваи № 7, 11, 46 и автобусы № 80, 86, 86к, 265 и 311 начали ходить по расписанию.

Накануне в столичном главке МВД сообщили, что некоторые улицы Москвы стали временно недоступны для движения транспорта. Уточнялось, что речь идет об улицах у Московского городского суда.

Кроме того, по требованию полиции в районе Краснобогатырской улицы на востоке города были изменены маршруты трамваев и автобусов.