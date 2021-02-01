Ряд улиц в районе Мосгорсуда перекроют 2 февраля

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Некоторые улицы Москвы станут временно недоступными для движения транспорта 2 февраля. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Как передает ТАСС, речь идет об улицах у Московского городского суда.

"Ограничение дорожного движения по следующим адресам: Проектируемый проезд, 917, от улицы 1-я Бухвостова до улицы Богородский вал – с 00:00 2 февраля. Улица 3-я Бухвостова от улицы Краснобогатырской до Проектируемого проезда, 917, – с 09:00 2 февраля", – рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что ограничения также коснутся участка на 1-й улице Бухвостова – от 3-й улицы Бухвостова до 2-й улицы Бухвостова. Перекрытие начнет действовать 2 февраля с 09:00.

31 января в центре Москвы для пешеходов перекрыли ряд улиц и станций метро. Кроме того, ограничения коснулись наземного транспорта.