Мосгортранс сообщил, когда автобусы и электробусы заработают в штатном режиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ограничения на движение наземного транспорта в столице снимаются. До 19 часов электробусы и автобусы уже возобновят работу в штатном режиме, сообщили в Telegram-канале Дептранса города.

"Мосгортранс: ограничения на движение маршрутов наземного транспорта снимаются", – написала пресс-служба департамента.

31 января в центре Москвы для пешеходов перекрыли ряд улиц и станций метро. С 8:00 были закрыты на вход и выход семь станций подземки.