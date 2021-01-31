Все станции столичного метрополитена работают штатно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Все станции Московского метрополитена сейчас работают штатно. Об этом заявляет департамент транспорта города в Telegram-канале.

"Мосметро: все станции метро работают штатно", – говорится в публикации Дептранса столицы.

В воскресенье, 31 января, с 08:00 на вход и выход были закрыты центральные станции подземки. Ограничения затронули станции: "Александровский сад", "Охотный ряд", "Театральная", "Площадь Революции", "Кузнецкий мост", "Лубянка", а также "Китай-город".

Станции были недоступны до особого распоряжения полицейских.

Ранее говорилось, что станция "Сокольники" Сокольнической линии работает в штатном режиме. До этого многие другие остановки метрополитена были закрыты для входа.