Станция "Сокольники" Сокольнической линии работает в штатном режиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгения Смолянская

Станция Московского метрополитена "Сокольники" в настоящий момент работает уже в штатном режиме. Поезда на ней сейчас останавливаются, говорится в Telegram-канале Дептранса города.

"Станция "Сокольники" работает в штатном режиме. Поезда останавливаются", – заявили в департаменте.

Ранее говорилось, что по требованию полицейских поезда проезжали без остановки станцию подземки.

Кроме того, в ведомстве уточнили, что на ряде станций наблюдается большой пассажиропоток. "Фиксируем интенсивный отъезд со станции "Красносельская", а также увеличение потока на отъезд со станции "Комсомольская", – указано в заявлении.

До этого многие другие остановки метрополитена были закрыты для входа, выхода и пересадки с 8 утра.