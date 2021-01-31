Станция "Сокольники" Сокольнической линии работает в штатном режиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгения Смолянская
Станция Московского метрополитена "Сокольники" в настоящий момент работает уже в штатном режиме. Поезда на ней сейчас останавливаются, говорится в Telegram-канале Дептранса города.
"Станция "Сокольники" работает в штатном режиме. Поезда останавливаются", – заявили в департаменте.
Ранее говорилось, что по требованию полицейских поезда проезжали без остановки станцию подземки.
Кроме того, в ведомстве уточнили, что на ряде станций наблюдается большой пассажиропоток. "Фиксируем интенсивный отъезд со станции "Красносельская", а также увеличение потока на отъезд со станции "Комсомольская", – указано в заявлении.
До этого многие другие остановки метрополитена были закрыты для входа, выхода и пересадки с 8 утра.
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