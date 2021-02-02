Около 6 млн кубометров снега утилизировали на снегосплавных пунктах Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал о работе снегосплавных пунктов столицы с начала зимы.
По словам специалиста, за период с 20 ноября по 1 февраля Москва столкнулась с тем, что в городе выпало более половины годовой нормы снега – 97 сантиметров.
"На снегосплавные пункты за этот период было вывезено и утилизировано около 6 млн кубометров снега", – уточнил заммэра.
На данный момент в городе находятся 56 стационарных и 38 мобильных снегосплавных пунктов. Они работают в круглосуточном режиме за счет тепла сточных вод.
Бирюков объяснил, что снег сгружают в специальный бункер для измельчения, после чего снежная масса поступает в сооружения, куда подается сточная вода температурой не ниже 10 градусов.
Мусор, который оказывается в снегу, улавливается песколовками. Что касается талой воды, то она отводится в канализационный коллектор и далее попадает в городские очистные сооружения.
По прогнозам синоптиков, в ближайшее время в Москве ожидается новое похолодание. Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что новые осадки возможны уже 3 февраля.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: