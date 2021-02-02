Около 6 млн кубометров снега утилизировали на снегосплавных пунктах Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал о работе снегосплавных пунктов столицы с начала зимы.

По словам специалиста, за период с 20 ноября по 1 февраля Москва столкнулась с тем, что в городе выпало более половины годовой нормы снега – 97 сантиметров.

"На снегосплавные пункты за этот период было вывезено и утилизировано около 6 млн кубометров снега", – уточнил заммэра.

На данный момент в городе находятся 56 стационарных и 38 мобильных снегосплавных пунктов. Они работают в круглосуточном режиме за счет тепла сточных вод.

Бирюков объяснил, что снег сгружают в специальный бункер для измельчения, после чего снежная масса поступает в сооружения, куда подается сточная вода температурой не ниже 10 градусов.

Мусор, который оказывается в снегу, улавливается песколовками. Что касается талой воды, то она отводится в канализационный коллектор и далее попадает в городские очистные сооружения.

По прогнозам синоптиков, в ближайшее время в Москве ожидается новое похолодание. Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что новые осадки возможны уже 3 февраля.

