В "Дневник здоровья" электронной медкарты в столице внесли свыше 24 млн записей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В прошлом году жители столицы внесли в свои "Дневники здоровья" более 24 миллионов записей об основных показателях здоровья. Об этом Агентство "Москва" сообщает со ссылкой на представителей комплекса соцразвития города.

В разделах "Мои данные" и "Моя семейная история" пользователи создали свыше 450 тысяч записей о семейном и личном анамнезе.

"Москвичи не только активно пользуются сервисами единой цифровой платформы столичного здравоохранения, но и вносят свой вклад в ее создание – в 2020 году в электронной медкарте появились новые функции, благодаря которым горожане могут вносить сведения о своем самочувствии самостоятельно", – уточнили в пресс-службе ведомства. К показателям относятся температура тела и уровень насыщенности крови кислородом, артериальное давление, уровень сахара в крови и пульс.

В разделах "Мои данные" и "Моя семейная история" указывались информация о операциях и травмах, аллергии, принимаемые препараты и заболевания родственников.

"Врачу эти данные помогают лучше, точнее установить диагноз и выбрать оптимальные методы лечения и профилактики, а горожанам – проактивно следить за состоянием своего здоровья", – подчеркивается в сообщении.

Электронная медкарта стала доступна на портале mos.ru в начале 2020 года.

Ранее более пяти тысяч медработников в Москве получили "добрые бейджи". Сотрудники больницы могут присоединиться к акции через департамент здравоохранения или также с помощью соцсетей.