Уникальные аппараты искусственного кровообращения закуплены для НИИ имени Склифосовского

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Для НИИ имени Склифосовского закупили уникальные аппараты искусственного кровообращения. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Он отметил, что в зоне повышенного риска при заболевании коронавирусом находятся сердечники.

"Поэтому мы закупили для Склифа уникальные аппараты искусственного кровообращения. Благодаря им кардиохирурги могут проводить операции – протезирование сердечных клапанов, шунтирование – прямо в "красной" зоне", – написал градоначальник.

Ранее Сергей Собянин встретился со студентами и ординаторами медицинских вузов и колледжей, участвующими в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

Мэр города поблагодарил студентов за активное участие в волонтерской деятельности, благодаря которой многие соблюдающие домашний режим москвичи оперативно получали необходимые лекарства и продукты.