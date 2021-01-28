Более пяти тысяч медработников в Москве получили "добрые бейджи"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба комитета общественных связей города Москвы

Более пяти тысяч медицинских работников в Москве получили "добрые бейджи". В рамках данной акции добровольцы решили показать пациентам лица и имена медиков, которые работают в красных зонах в защитных костюмах, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Мы все видим, как Москва сплотилась за время пандемии: появилось большое количество неравнодушных людей и волонтерских акций. Я думаю, очень важно сохранять такое настроение, и проект "Добрые бейджи" – хороший пример подобной беспрерывной деятельности. Мы запустили его весной прошлого года и не планируем останавливать. В Москве еще много больниц, где даже, казалось бы, такое маленькое внимание, как бейджи, очень необходимо", – рассказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

На текущей неделе "добрые бейджи" вручили врачам больницы имени Буянова и научно-исследовательского института оториноларингологии имени Свержевского. Анестезиолог-реаниматолог больницы имени Буянова Гульназ Муллакаева рассказала, что их пациенты положительно отреагировали на подобную акцию.

"Согласитесь, когда к вам подходит медперсонал в средствах индивидуальной защиты, невозможно понять, кто это на самом деле, один и тот же человек или нет, отличить можно только по голосу. Нельзя понять возраст, какая специализация. Но, когда пациенты замечают на груди врача такие интересные картинки, наши настоящие лица, не фотографии на паспорт, у них сразу поднимается настроение. Это того стоит", – отметила Муллакаева.

Заведующий больницы имени Свержевского Павел Чумаков, в свою очередь, подчеркнул, что подобные бейджи помогают расположить пациентов к врачам. Он отметил, что пациент очень нуждается в искренности и добродушии врачей, а когда имеются такие живые фотографии врачей, то значительно упрощается общение между врачами и пациентами.

"Врачи сегодня очень много времени проводят в масках, а при общении с пациентом необходим визуальный контакт. Когда человек улыбается, делает это искренне, важно видеть его улыбку, а сейчас все закрывают маски. Улыбающееся лицо на бейдже врача значительно упрощает нам общение с пациентом", – отметил Чумаков.

Все бейджи помечаются разными цветами: красные – для врачей, синие – для медбратьев и медсестер, зеленые – для санитаров. Желающие могут стать участниками акции в качестве фотографов. Для этого нужно написать на страницах проектного офиса "Молодежь Москвы" во "ВКонтакте" или Instagram. Сотрудники больницы могут присоединиться к акции через департамент здравоохранения или также с помощью соцсетей.

В конце декабря прошлого года заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова вручила медикам награды за вклад в борьбу с коронавирусом. Она отметила, что на медиков легла двойная нагрузка: им пришлось работать в абсолютно новых условиях с новыми санитарно-эпидемиологическими правилами, которые существенно усложняют труд.

Указом президента РФ за большой вклад в борьбу с коронавирусом, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга, орденом Пирогова наградили 40 московских врачей.

