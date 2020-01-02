Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

02 января, 22:41

Почти 560 тысяч поездок совершили пассажиры МЦД за два дня

город транспорт МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пассажиры МЦД совершили более 559 тысяч поездок 31 декабря 2019 и 1 января 2020 года, сообщает пресс-служба ЦППК.

Свыше 251 тысячи пришлось на МЦД-1, около 308 тысяч – на МЦД-2. Пассажиропоток обоих диаметров 31 декабря был больше, чем 1 января.

В ночь с 31 декабря на 1 января время работы МЦД продлевали. Поезда будут курсировать дольше и в ночь с 6 на 7 января.

На первом диаметре из Лобни 7 января последний поезд отправится в 3:18, на конечную станцию в Одинцово он прибудет в 4:46. В обратном направлении электропоезд выедет в 3:18, а в Лобне будет в 4:38.

На МЦД-2 из Нахабина 7 января последняя электричка поедет в 1:50, на конечную станцию в Подольск прибудет в 3:50. В обратную сторону состав отправится в 1:55, а в Нахабино прибудет в 4:07. Метро и МЦК в рождественскую ночь будут работать до 2:00.

МЦД открыли в конце ноября. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – это 132 километра пути с 57 остановками, с 19 из которых можно пересесть на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД.

После запуска диаметров пассажиры сэкономили на поездках более 100 миллионов рублей. Загруженность 20 станций подземки уменьшилась.

"Мосгорсправка": МЦД

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика