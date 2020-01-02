Почти 560 тысяч поездок совершили пассажиры МЦД за два дня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пассажиры МЦД совершили более 559 тысяч поездок 31 декабря 2019 и 1 января 2020 года, сообщает пресс-служба ЦППК.

Свыше 251 тысячи пришлось на МЦД-1, около 308 тысяч – на МЦД-2. Пассажиропоток обоих диаметров 31 декабря был больше, чем 1 января.

В ночь с 31 декабря на 1 января время работы МЦД продлевали. Поезда будут курсировать дольше и в ночь с 6 на 7 января.

На первом диаметре из Лобни 7 января последний поезд отправится в 3:18, на конечную станцию в Одинцово он прибудет в 4:46. В обратном направлении электропоезд выедет в 3:18, а в Лобне будет в 4:38.

На МЦД-2 из Нахабина 7 января последняя электричка поедет в 1:50, на конечную станцию в Подольск прибудет в 3:50. В обратную сторону состав отправится в 1:55, а в Нахабино прибудет в 4:07. Метро и МЦК в рождественскую ночь будут работать до 2:00.

МЦД открыли в конце ноября. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – это 132 километра пути с 57 остановками, с 19 из которых можно пересесть на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД.

После запуска диаметров пассажиры сэкономили на поездках более 100 миллионов рублей. Загруженность 20 станций подземки уменьшилась.