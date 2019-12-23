На МЦД усилили борьбу с незаконными торговцами

13:15
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
На первых двух маршрутах Московских центральных диаметров МЦД-1 "Белорусско – Савеловский" и МЦД-2 "Курско – Рижский" начали тщательнее пресекать незаконную торговлю на платформах и в самих поездах. Об этом сообщили в пресс-службе Дептранса.
"В связи с запуском пассажирского движения на маршрутах Московских центральных диаметров и ростом пассажиропотока на данных направлениях по просьбам наших пассажиров была усилена борьба с незаконной торговлей в поездах и на станциях. Жалобы и обращения пассажиров передаются сотрудникам Управления на транспорте МВД России по ЦФО", – заявили в ведомстве.
Транспортная полиция выезжает на станции, проверяет поезда и фиксируют нарушения, если таковые происходят. Чаще всего правоохранители сталкиваются с торговцами продуктов питания, канцелярии, предметов для дома.
Покупая какие-либо товары у нелегальных продавцов на транспорте, граждане рискуют приобрести некачественный товар или испорченные продукты. Кроме того, торговцы нарушают комфортность поездки в транспорте.
За незаконную торговлю предусмотрена ответственность по статье "Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения". По закону нарушителю придется выплатить от 500 до 2 тысяч рублей.
Замначальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова ранее рассказала, что на станциях МЦД установят 800 дополнительных элементов навигации. Речь идет о стикерах, баннерах и временных указателях.
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