Новый автобусный маршрут свяжет МЦД и три станции метро в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Новый автобусный маршрут свяжет второй Московский центральный диаметр и три станции метро в столице. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУП "Мосгортранс".

С 21 декабря по участку Южной рокады поедут автобусы маршрута № 784. Городской транспорт будет начинать свой путь от метро "Калужская" и доезжать до станции МЦД Москворечье.

Обновленный маршрут свяжет Калужскую, Серпуховско-Тимирязевскую и Замоскворецкую линии метро со вторым МЦД. Автобусы будут курсировать по маршруту в часы пик каждые 10 минут.

Кроме того, автобусы будут удобной альтернативой для пассажиров временно закрытой Каховской линии. Время в пути между станциями "Чертановская" и "Кантемировская" составит не более 10 минут.

"Мы ожидаем, что ежедневная перевозка на маршруте увеличится вдвое и превысит пять тысяч человек", – приводятся в сообщении слова первого заместителя генерального директора Мосгортранса Бориса Ткачука.

Московские центральные диаметры запустили 21 ноября. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" представили собой 132 километра пути с 57 остановками, с 19 из которых можно пересесть на метро, МЦК и радиальные направления МЖД.

Отмечается, что после запуска диаметров пассажиры сэкономили на поездках почти 50 миллионов рублей.

