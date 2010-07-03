МЦД-1 перейдет на 11-вагонные поезда с понедельника

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Досрочный переход на 11-вагонные поезда "Иволга" на Московском центральном диаметре "Белорусско-Савеловский" (МЦД-1) состоится 2 декабря. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"Уже с понедельника, 2 декабря, на МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" станет больше мест для пассажиров. По диаметру поедут 11-вагонные поезда "Иволга 2.0" вместо семивагонных", – говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря удлиненным поездам появится 357 тысяч дополнительных пассажирских мест. Общее число новых мест благодаря увеличению числа вагонов в поездах для МЦД-1 и МЦД-2 составит более миллиона в сутки.

Увеличение вагонов в поездах планировалось на 9 декабря. В пресс-службе уточнили, что благодаря совместной работе участников проекта переход произошел досрочно.



С 20 ноября пассажиры активировали уже более 4 миллионов карт "Тройка" для поездок на Московских центральных диаметрах. Перекодированными картами пользуются более половины от всего потока пассажиров метро в сутки.

Карты нужно активировать для получения бесплатной пересадки на метро и МЦК, а также для оплаты проезда на диаметрах после того, как будет завершена доработка программного обеспечения турникетов.

Для активации карты "Тройка" можно обратиться в любую кассу метро. Также активация билета "Кошелек" карты "Тройка" возможна в автоматах по продаже билетов на станциях метро. Для этого необходимо пополнить баланс минимум на 1 рубль.

По 8 декабря включительно проезд на МЦД бесплатный – пассажиру необходимо заплатить только за пересадку на метро.

21 ноября запустили МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский". Их протяженность составляет 132 километра пути, пассажиры могут воспользоваться 57 станциями.

С 19 из них можно перейти на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД. До конца года на МЦД организуют бесконтактную оплату проезда.

Всего к 2025 году планируется создать пять линий, связывающих подмосковные города беспересадочным железнодорожным сообщением через Москву.

