МЦД-1 перейдет на 11-вагонные поезда с понедельника

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Досрочный переход на 11-вагонные поезда "Иволга" на Московском центральном диаметре "Белорусско-Савеловский" (МЦД-1) состоится 2 декабря. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.
"Уже с понедельника, 2 декабря, на МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" станет больше мест для пассажиров. По диаметру поедут 11-вагонные поезда "Иволга 2.0" вместо семивагонных", – говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря удлиненным поездам появится 357 тысяч дополнительных пассажирских мест. Общее число новых мест благодаря увеличению числа вагонов в поездах для МЦД-1 и МЦД-2 составит более миллиона в сутки.
Увеличение вагонов в поездах планировалось на 9 декабря. В пресс-службе уточнили, что благодаря совместной работе участников проекта переход произошел досрочно.
С 20 ноября пассажиры активировали уже более 4 миллионов карт "Тройка" для поездок на Московских центральных диаметрах. Перекодированными картами пользуются более половины от всего потока пассажиров метро в сутки.
Карты нужно активировать для получения бесплатной пересадки на метро и МЦК, а также для оплаты проезда на диаметрах после того, как будет завершена доработка программного обеспечения турникетов.
Для активации карты "Тройка" можно обратиться в любую кассу метро. Также активация билета "Кошелек" карты "Тройка" возможна в автоматах по продаже билетов на станциях метро. Для этого необходимо пополнить баланс минимум на 1 рубль.
По 8 декабря включительно проезд на МЦД бесплатный – пассажиру необходимо заплатить только за пересадку на метро.
21 ноября запустили МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский". Их протяженность составляет 132 километра пути, пассажиры могут воспользоваться 57 станциями.
С 19 из них можно перейти на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД. До конца года на МЦД организуют бесконтактную оплату проезда.
Всего к 2025 году планируется создать пять линий, связывающих подмосковные города беспересадочным железнодорожным сообщением через Москву.
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