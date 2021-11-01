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Город

13:25

Почти 11 тыс рабочих мест создадут на территории бывшей промзоны Южное Очаково

город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Около 11 тысяч рабочих мест появится благодаря реорганизации бывшей промзоны Южное Очаково в рамках проекта "Индустриальные кварталы", сообщает пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

"Площадь двух участков бывшей промзоны Южное Очаково, подлежащих комплексному развитию, составит 26 гектаров. В их редевелопмент инвестор вложит почти 125 миллиардов рублей, а ежегодные поступления в бюджет города превысят 16 миллиардов рублей", – отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александра Прохорова, всего на территории бывшей промзоны Южное Очаково планируют построить почти 560 тысяч квадратных метров недвижимости. Около 245 тысяч "квадратов" отдадут под высокотехнологичные производства, а почти 315 тысяч квадратных метров – под общественно-деловую застройку.

Ранее московские власти приняли решение реорганизовать по программе "Индустриальные кварталы" участок бывшей промзоны Красный строитель. Площадь территории, подлежащей комплексному развитию, составляет около 35 гектаров.

В реорганизацию участка бывшей промзоны инвестор направит около 100 миллиардов рублей, а ежегодные поступления в столичный бюджет превысят 7 миллиардов рублей. Там планируется построить свыше 400 тысяч квадратных метров недвижимости.

Также сообщалось, что на территории бывшей промзоны ЗИЛ построят детский сад с необычным фонарем. Каждая группа дошкольников получит собственное помещение со спальными и игровыми комнатами, а во дворе детсада установят теневые навесы, качели, обустроят песочницы и спортивные площадки.

На территории бывшей промзоны Октябрьское поле построят поликлиники, школу и детсады

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