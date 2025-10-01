Сезон работы фонтанов завершился в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сезон фонтанов завершился в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По словам вице-мэра, после их отключения специалисты промоют чаши и скульптуры, демонтируют техническое оборудование и фонари подводной подсветки. Далее сооружения законсервируют на зимний период.

Бирюков отметил, что насосы на фонтанах отключаются последовательно, чтобы исключить гидроудар. Слив воды из чаш занимает от 15 минут до нескольких суток.

"Фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищают на зимний период специальными конструкциями. Например, на фонтанах "Репинский" и "Пушкинский" ставят защитные металлические щиты, а светодинамический фонтан в парке музея-заповедника "Царицыно" – единственный в Москве, который закрывают надувным куполом", – указал заммэра.

Он добавил, что зимой фонтаны начнут готовить к новому сезону, в рамках чего специалисты проверят и при необходимости обновят насосное оборудование, фильтры и струеобразующие элементы, проведут профилактический ремонт всех коммуникаций и диагностику гидравлики.

Ранее стало известно, что специалисты столичного комплекса городского хозяйства промоют более 1,1 тысячи памятников в преддверии зимы. Сначала рабочие проверяют повреждения и ржавчины, после чего промывают памятник водой, а затем наносят вспененный раствор, который через 10 минут смывают сильным напором воды. После этого сооружение насухо вытирают.

