Отопление включили в 99% жилых домов Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Работы по включению отопления в Москве идут по графику и вышли на финальную стадию, сообщает РИА Новости со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Он отметил, что сейчас завершаются мероприятия по организации подачи тепла на городские объекты, проводится пусконаладка оборудования, работы ведутся в соответствии с графиком.

"Отопление включено во всех социальных учреждениях и 99% жилых домов Москвы", – сказал Бирюков, напомнив, что технологически срок включения отопления составляет пять суток.

Первыми тепло получают социальные объекты, жилые дома и офисные здания, затем – предприятия торговли и промышленности.

Бирюков уточнил, что городские службы полностью готовы к началу отопительного сезона. По его словам, проведены гидравлические испытания, отремонтированы ненадежные участки сетей.

Ранее Сергей Собянин объявил о досрочном включении отопления в связи с домашним режимом для пожилых горожан и граждан с хроническими заболеваниями. Из-за возросшего числа случаев коронавируса им рекомендовано почаще оставаться в своих квартирах.

В столице работает горячая линия по вопросам включения отопления. Получить информацию по данной теме или консультацию специалистов можно по телефону 8 (800) 100-23-29.