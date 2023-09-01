Во Всероссийском центре для одаренных незрячих детей начались занятия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

В День знаний, 1 сентября, во Всероссийском центре для слепых обучающихся, проявивших выдающиеся академические способности, к занятиям в седьмом классе приступили восемь новых учеников. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Замглавы департамента труда и соцзащиты населения столицы Алексей Володин отметил, что центр для одаренных слепых детей дает возможность школьникам со всей страны, которые проявили выдающиеся академические способности, реализовать свои таланты и умножить достижения.

"Успешные результаты первого года, когда были приняты первые ученики, показали правильность выбранного вектора работы. И в этом году уже 15 ребят сели за парты нашего уникального учреждения", – добавил он.

По словам Володина, крайне важно, чтобы подростки вне зависимости от особенностей здоровья могли иметь возможность обучаться по самым эффективным методикам, пробовать себя в интеллектуальных, творческих и спортивных проектах, а также ориентироваться в выборе будущей профессии.

Центр открылся 1 сентября прошлого года на базе столичной школы-интерната № 1 для обучения и реабилитации слепых по поручению зампредседателя правительства РФ Татьяны Голиковой при поддержке правительства Москвы и участии Минпросвещения России.

Каждый год он принимает одаренных детей для зачисления в седьмой класс по итогам тестирования по математике, русскому и иностранному языкам.

Так, в этом учебном году в Центр смогли поступить восемь школьников из Москвы, Нижегородской, Рязанской, Оренбургской областей, а также Хабаровского и Красноярского краев.

Ученики первого набора хорошо себя проявили в течение учебного года, показав высокие результаты в школьных этапах всероссийской и московской олимпиад. Двое учащихся победили в первом этапе Московской олимпиады школьников по лингвистике, а один стал призером второго, заключительного этапа олимпиады по истории.

По словам самих детей, а также их педагогов и родителей, год обучения в центре помог ребятам социализироваться и проявить себя как в обретении знаний, так и в творчестве.

К примеру, школьники поучаствовали в региональном межшкольном обмене и посетили Казань, Лаишево и Новосибирск, освоили курсы актерского мастерства в Центре социальной интеграции Дианы Гурцкая.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что учащиеся в столичных школах и колледжах узнают, как работать с уникальными документами. Главархив Москвы запустит соответствующий образовательный проект в сентябре.

До этого в департаменте образования и науки Москвы рассказали, что в трех школах столицы с 1 сентября ученики начнут изучать африканские языки.

Собянин: более 1,1 млн учеников пришли в московские школы в этом году