Образовательная программа появилась на платформе #Москвастобой

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Фото: depositphotos/IgorVetushko
Платформа #Москвастобой запустила образовательную программу ко Дню знаний, в которую вошли мастер-классы и видеоролики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного комитета по туризму.
"Чтобы начало нового учебного года стало ярким и запоминающимся, #Москвастобой приглашает учащихся присоединиться к увлекательным мастер-классам, посмотреть познавательные видео и расширить свои знания в самых разных областях", – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что на платформе доступна новая подборка видеороликов от проекта для детей "Ньюм".
Отмечается, что благодаря новым материалам учащиеся школ смогут освоить скорочтение. Также появились видео, помогающие освежить знания по русскому языку и географии.
"Отдельный материал посвящен интересным местам и ярким достопримечательностям России. От Куршской косы до Камчатского вулканариума – дети смогут узнать больше о географии и истории родной страны", – уточнили в клмитете.
Кроме того, #Москвастобой и проект "Ньюм" предлагают подборку упражнений для разминки, чтобы во время учебы школьники не забывали о спорте.
Ранее стало известно, что на медиаплатформе #Москвастобой появились девять видеороликов цикла "Что такое парк?". Это проект музея-заповедника "Царицыно", в котором участвуют историки, искусствоведы, писатели, архитекторы, а также руководители музеев-заповедников и ботанических садов. Они рассказывают об истории парковых ансамблей разных стран, обсуждают вопросы экологии и развития зеленых территорий в современных мегаполисах.
На медиаплатформе также есть подборки, посвященные водным видам спорта. Там можно узнать о вейксерфинге, сапсерфинге, бассейнах под открытым небом и других вариантах активного отдыха в Москве. Кроме того, на сайте размещено интервью с Ксенией Наумовой, призером чемпионата мира по вейксерфингу, в котором спортсменка дает советы начинающим.
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