Театр на Малой Бронной подготовит концерт с песнями о Москве ко Дню города

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

Художественный руководитель Московского драматического театра на Малой Бронной Константин Богомолов рассказал о готовящейся ко Дню города концертной программе. Его слова приводит Агентство "Москва".

"Концерт будет состоять из песен, которые забыты, про Москву: песни 1930–1960 годов про улицы Москвы, про профессии, про фонари. Я думаю, что нам удастся сделать это тонко, изящно, умно, хорошо и вкусно", – отметил Богомолов, добавив, что концерт, скорее всего, будут играть в центре столицы.

Ранее сообщалось, что ко Дню города после реконструкции откроют бассейн "Лужники". По словам советника управления по надзору за уникальными зданиями и сооружениями Мосгосстройнадзора Андрея Казачкова, строительные работы находятся в завершающей стадии. Общая готовность объекта – более 80%.

Праздничные мероприятия по случаю Дня города пройдут в Москве 7 и 8 сентября.