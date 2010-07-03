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20:00

ЗАГСы и центры госуслуг проведут акцию ко Дню семьи, любви и верности

город общество праздники

20:00

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Фото: www.mos.ru

Московские пары, которые вступят брак с 8 по 13 июля, смогут оформить право собственности на недвижимость в сокращенные сроки. ЗАГСы Москвы и "Мои документы" совместно с Росреестром запускают акцию "Персональное предложение". Ее решили приурочить к празднованию Дня семьи, любви и верности, передает портал мэра и правительства Москвы.

К акции присоединятся все ЗАГСы, дворцы бракосочетания и центры госуслуг. Чтобы воспользоваться ей, молодоженов пригласили обратиться в любой офис "Мои документы" с 9 июля по 8 декабря. Им достаточно предъявить информационный лист об акции и копию свидетельства о регистрации брака.

В рамках акции сроки оформления права на недвижимость сократятся на два дня и составят:

  • пять рабочих дней для кадастрового учета объектов недвижимости,
  • семь рабочих дней для регистрации прав собственности,
  • десять рабочих дней для получения обеих этих услуг одним пакетом.

Центры госуслуг открыты в каждом районе Москвы. Они работают ежедневно с 08:00 до 20:00. Флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ принимают посетителей с 10:00 до 22:00.

Ранее сообщалось, что в Москве ко Дню семьи, любви и верности подготовили более 300 праздничных мероприятий.

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город общество праздники

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