Игры, мастер-классы и большой концерт: как "Царицыно" отметит День семьи, любви и верности

Фото: Александр Авилов/Москва 24

Фестиваль "Московская семья", посвященный празднованию Дня семьи, любви и верности, состоится 7 июля в музее-заповеднике "Царицыно".

Специально для праздника будет установлена большая прозрачная сцена с подсветкой, на которой выступят артисты, представляющие известные музыкальные династии, – Сергей Жилин и "Фонограф" с программой "Фонограф-дебют", Дмитрий Маликов, ансамбль "Самоцветы" под руководством Юрия Маликова при участии Владимира и Елены Пресняковых и Лариса Долина.

Символической кульминацией станет церемония вручения общественной награды – медали "За любовь и верность" – супружеским парам, прожившим в браке 25 и более лет и подающим пример крепости семейных устоев. На главной сцене фестиваля будут вручены награды парам, среди которых заслуженный артист России Валерий Александрович Баринов и его супруга Елена Юрьевна, деятель культуры Владимир Андреевич Агафонов с супругой Аллой Владимировной, основатели и руководители ансамбля эстрадно-спортивного танца Ирина Владимировна и Сергей Альбертович Афутины, а также семейная пара народного артиста России, домриста Александра Андреевича Цыганкова и заслуженной артистки России, пианистки Инны Васильевны Шевченко.

Интерактивная и семейная программы

На территории парка появятся три зоны для семейного отдыха с мягкими пуфами. В каждой из них будет звучать живая музыка в исполнении уличных музыкантов.

На специальных площадках пройдут мастер-классы по мыловарению, плетению косичек, созданию венков из полевых цветов, карвингу (фигурному вырезанию овощей и фруктов), росписи сувениров по тематике праздника. Принять участие в них смогут как дети, так и взрослые.

Для женщин специалисты проведут мастер-классы по макияжу, маленькие гости праздника смогут попробовать свои силы в вокале и игре на барабанах, а для всей семьи организаторы проведут открытый урок по йоге.

Для любителей активного отдыха организуют спортивные игры и соревнования: фрисби, кегельбан, бадминтон, мастер-класс по футболу (чеканка мяча), перетягивание каната и семейные веселые старты.

Детей ждет отдельная программа: шоу мыльных пузырей, аквагрим и анимационная студия, где каждый сможет поучаствовать в создании мультиков. Ребенок любого возраста найдет здесь занятие по душе.