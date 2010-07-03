Открытый скалодром заработает в "Лужниках" через месяц

Фото: Агентство "Москва"

Новый открытый скалодром начнет работать на территории спорткомплекса "Лужники" к сентябрю. Там смогут встречаться и проводить тренировки представители скалолазного сообщества Москвы, отметил главный архитектор города Сергей Кузнецов.

По его словам, скалодром в "Лужниках" – уникальный спортивный объект, который будет включать шесть скалолазных стендов разного уровня сложности. Самый высокий из них достигает 16 метров, уточнил Кузнецов. Главный архитектор столицы также подчеркнул, что скалолазы смогут заниматься спортом в максимально комфортных условиях благодаря современному дизайну и конструкции тренажеров. Кроме того, на скалодроме будут проводить фестивали и соревнования, в том числе международного уровня, добавил Кузнецов.

Как пояснили Агентству "Москва" в ландшафтной компании Arteza, тренироваться на скалодроме в "Лужниках" смогут люди всех возрастов и уровней подготовки – как новички, так и профессионалы. Занятия будут платными.

Ранее сообщалось, что ко Дню города после реконструкции откроется бассейн "Лужники". Советник управления по надзору за уникальными зданиями и сооружениями Мосгосстройнадзора Андрей Казачков сообщил, что строительные работы находятся в завершающей стадии. Общая готовность объекта – более 80%.

Кроме того, заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал, что теннисный клуб в "Лужниках" планируют открыть в 2020 году. Общая площадь строящегося здания составит 36 тысяч квадратных метров. На его территории будут располагаться более 20 кортов для большого тенниса, а также несколько сквош-кортов, зона для настольного тенниса, универсальный зал для бадминтона, корты для падел-тенниса и пляжного тенниса.