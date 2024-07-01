Дом по программе реновации построят в Южном Тушине

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Дом по программе реновации возведут в столичном районе Южное Тушино. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"Утверждены изменения в правила землепользования и застройки территории по адресу улица Сходненская, владение 42. Под строительство объекта выделен земельный участок площадью 0,27 гектара", – отметила она.

Общая площадь дома составит 9 тысяч квадратных метров. Новостройка будет находиться рядом со станцией метро "Сходненская". В обязательные требования к новому дому вошли благоустроенная территория, социальные и коммерческие объекты, необходимые для комфортной жизни горожан.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что жители устаревшего жилья продолжают заселять вторую новостройку, возведенную по программе реновации в столичном районе Коптево. Во дворе нового дома предусмотрели благоустроенную площадку. Новые квартиры уже получили более 18 тысяч жителей САО. При этом сейчас для горожан здесь строят 30 домов, 5 из которых расположены в Коптеве.

До этого стало известно, что в Южнопортовом районе Москвы возводят дом на 194 квартиры. Ожидается, что новостройку по программе реновации на улице Петра Романова должны достроить в 2024 году.

