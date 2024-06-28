Более 6,5 тысячи семей в САО получили бесплатную помощь при переезде по реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Около 6,6 тысячи семей на севере Москвы получили бесплатную помощь при переезде по программе реновации, что составило 95% от общего объема переехавших в современное жилье. Об этом пишет портал мэра и правительства Москвы, ссылаясь на руководителя столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина.

"В САО свыше 6,9 тысячи семей уже справили новоселье в новых квартирах", – уточнил он и добавил, что переселение в Северном округе столицы активно идет в 7 районах, а в еще в одном выполнено полностью.

Воспользоваться помощью грузчиков и перевезти вещи в новый дом по реновации горожане могут сразу после заключения договора на жилье. Для оформления услуги потребуется лишь заявление специалисту центра информирования по переселению, либо воспользоваться суперсервисом "Переезд по программе реновации" на mos.ru.

Левкин отметил, что новоселам также доступны другие опции – возможность подписаться на уведомления о переселении, персональные памятки и инструкции, а также многочисленные сервисы и электронные услуги.

"Всего на севере Москвы для участников программы реновации возвели и передали под заселение 39 современных жилых комплексов, в которых предоставили новые квартиры жителям 83 домов", – заявил глава столичного Депстроя Рафик Загрутдинов, уточнив, что еще 62 сооружения находятся на разных стадиях проектирования и строительства.

Ранее стало известно, что с начала 2024 года новые квартиры по реновации получили уже свыше 17,3 тысячи москвичей, что превысило результаты аналогичного периода прошлого года почти на 25%. При переезде горожане получают доступ и к прилегающей рядом современной инфраструктуре, включая игровые и спортивные площадки и зоны отдыха.

