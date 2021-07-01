В ФСО не располагают информацией о проблемах с QR-кодами у сотрудников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Федеральная служба охраны России не располагает данными о проблемах с получением сотрудниками службы QR-кодов после вакцинации. Об этом РИА Новости сообщил руководитель Центра по связям с прессой и общественностью ФСО Денис Симонов.

Одновременно источник в спецслужбах сообщил, что сотрудники ФСО свободно получают QR-коды через различные порталы – госуслуги или mos.ru.

Ранее РБК сообщило, что в отдельных подразделениях ФСБ и ФСО возникли проблемы с получением кодов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что трудности с получением QR-кодов есть, но в ближайшее время все должно разрешиться.

С понедельника, 28 июня, заведения общественного питания Москвы начали работать в "бесковидном" формате. Рестораны и кафе могут принимать только гостей, привившихся от коронавируса либо переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев.

Для этого посетители должны предъявить QR-код, содержащий информацию о вакцинации, пройденном ПЦР-тестировании, тесте на антитела или перенесенной болезни.