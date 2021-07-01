Трудности с получением QR-кодов будут устранены в ближайшие дни – Песков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Трудности с получением QR-кодов есть, но в ближайшее время все должно разрешиться, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Есть ли трудности с получением QR-кодов? Да, они есть, да, система работает пока, наверное, не должным образом. Но у меня нет сомнения, что в течение нескольких дней, в течение недели все это будет нормализовано", – заявил он в эфире Первого канала.

С понедельника, 28 июня, заведения общественного питания Москвы начали работать в "бесковидном" формате. Рестораны и кафе могут принимать только гостей, привившихся от коронавируса либо переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев.

Для этого посетители должны предъявить QR-код, содержащий информацию о вакцинации, пройденном ПЦР-тестировании, тесте на антитела или перенесенной болезни.