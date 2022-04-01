Москва договорилась с 10 банками о предельной ставке по кредитам для предприятий – Ефимов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Столичные власти договорились с 10 банками о предельной ставке по кредитам для промышленных предприятий города. Об этом сообщает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.
"При кредитовании в них на пополнение оборотных средств и реализацию инвестпрограмм производители будут платить не более 15% годовых, остальную часть ставки компенсирует Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства", – объяснил заммэра Владимир Ефимов.
Он также добавил, что с 28 марта в столичный Фонд развития промышленности от предприятий поступили 20 заявок на предоставление льготных кредитов, сумма финансовой поддержки города по ним составит свыше 390 миллионов рублей.
На прошлой неделе стало известно, что власти Москвы направили в данный фонд 10 миллиардов рублей. Эта сумма предназначена для обеспечения субсидирования процентных ставок по кредитам на пополнение оборотных средств предприятий промышленности, торговли и сельского хозяйства.
По словам Ефимова, на льготные кредиты могут претендовать в том числе производители электронной аппаратуры и двигателей, предприятия обрабатывающей промышленности. Подать заявки могут компании с численностью сотрудников от 100 человек, а в случае с высокотехнологичными производствами – от 50 человек.
В обычных случаях – при выплатах зарплат, пополнении оборотных средств – размер субсидируемого кредита не может превышать 500 тысяч рублей. Если же речь идет об инвестиционных проектах, покупке нового оборудования, то не больше 1 миллиарда рублей.
Ранее Ефимов рассказал, что объем инвестиций в экономику Москвы вырос в 3,4 раза за 11 лет. С 2011 по 2021 год общий объем вложений в основной капитал города превысил 30 триллионов рублей.
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