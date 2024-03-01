01 марта, 07:57Город
Заселение второй новостройки по программе реновации началось в районе Выхино-Жулебино
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Заселение новостройки началось на Самаркандском бульваре в районе Выхино-Жулебино в рамках программы реновации. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина.
По его словам, эта новостройка стала уже второй в данном районе, переданной под заселение по программе реновации. Она находится по адресу Самаркандский бульвар, дом 15/1.
"На первом этаже для жителей с 29 февраля 2024 года работает центр информирования по переселению, где можно получить консультацию профильных специалистов по всем вопросам, касающимся переезда в новое жилье", – добавил Левкин.
Город предложил 230 жителям старого дома современные квартиры в новостройке. Записаться на осмотр квартиры и узнать, какие документы нужны при переселении, можно на портале mos.ru.
"С 29 февраля москвичи могут приступить к осмотру жилья. Ранее в районе Выхино-Жулебино более 2,1 тысячи москвичей уже стали правообладателями квартир по программе реновации", – отметил глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.
Всего в районе Выхино-Жулебино в программу реновации включено 60 старых домов. Свыше 14 тысяч горожан переедут в новые современные квартиры.
Ранее Сергей Собянин сообщил о переходе программы реновации жилья на новый уровень – от возведения отдельных домов к полноценной квартальной застройке.
Руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов сообщал, что в этом году в Москве свыше 20 тысяч квартир в домах передадут под заселение по программе реновации. Он уточнил, что в 2024 году планируется приступить к переселению 53 тысяч человек и передать под заселение свыше 90 жилых домов.
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